ВАТ "Вапнярський молокозавод" планує викупити 100% своїх акцій в акціонерів.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про викуп акцій прийняли на позачергових зборах акціонерів, які відбудуться 31 січня 2011 року.

Зокрема, до порядку денного внесено питання про викуп в акціонерів 28 млн. простих іменних акцій молокозаводу номіналом 0,25 грн., що складає 100% від статутного фонду.

Вапнярський молокозавод планує викупляти акції в акціонерів починаючи з 4 березня до завершення повного викупу.

Ціна, за якою купуватимуть акції, визначатиметься на договірній основі, але не нижче за її номінальну вартість (0,25 грн.).

Метою викупу акцій є їх подальший перепродаж або розповсюдження серед працівників підприємства.

Довідка УНІАН. Вапнярський молокозавод був створений в 1926 році (с. Вапнярка, Томашпольський район, Вінницька область).

Завод займається переробкою молока і виробництвом твердих сирів і входить до складу торговий-виробничого холдингу «Терра Фуд».

24,43% акцій заводу володіє Софія ВОЙТОВИЧ (член наглядової ради), 24,35% - Тарас ВОЙТОВИЧ (голова ревізійної комісії), 24,02% - Станіслав ВОЙТОВИЧ (голова наглядової ради) і 23,02% - Наталія ВОЙТОВИЧ.

«Терра Фуд» - один з найбільших в Україні виробничо-торгових холдингів, який включає три напрями бізнесу: молочний, м`ясний і агропромисловий.