Фондові ринки, найімовірніше, зустрінуть Новий рік на максимумах - експерт

Фондові ринки, найімовірніше, зустрінуть Новий рік на максимумах.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЕВДОЧЕНКО.

У цілому, вважає вона, «попри боргові проблеми в єврозоні і повідомлення агентства Moody`s про те, що воно може знизити рейтинг Іспанії, світові фондові майданчики в даний час сильні як ніколи. Крім того, в січні почнеться публікація корпоративної звітності за 2010 рік, яка обіцяє бути непоганою. В усякому разі, зараз немає відчуття, що ринки готові до серйозного зниження, скоріше, якщо воно і відбудеться, то десь в кінці січня».

За словами аналітика, в грудні український ринок акцій демонструє зростання. З початку місяця індекс UX виріс на 8,6% завдяки стійкому зростанню на світових фондових майданчиках, а також внутрішнім корпоративним новинам. Так, наприклад, в Податковому кодексі підприємства літакобудівної галузі протягом наступних 10 років звільнені від сплати податку на прибуток. Відповідно, акції «Мотор Січі» демонстрували стрімке зростання котирувань (+19%) в грудні. Крім того, напевно, основний внесок до зростання індексу внесли акції «Укрнафти», вартість яких за останні тижні виросла на 31%.