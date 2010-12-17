Торги на українських фондових ринках знов пройшли в «червоній зоні» - експерти

Торги на українських фондових ринках у четвер, 16 грудня, знов пройшли в «червоній зоні».

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс Української біржі у четвер закрився в мінусі, тоді як обсяг торгів залишився високим. Позитивну динаміку продемонстрували лише акції «Укрнафти» (+4,81%), що істотно додали в ціні, і папери Стаханівського ВСЗ (+0,68%). У решти блакитних фішок котирування знизилися. Найгірші результати показали акції банківського сектору («Райффайзен банк Аваль» втратив 2,68%, «Укрсоцбанк» - 2,46%) і Ясиновській КХЗ (-3%).

За інформацією аналітиків, підприємства гірничо-металургійного комплексу у четвер закінчили торги в мінусі. Aлчевський меткомбінат впав на 1,35%, Aвдєєвський КХЗ - 1,35%, «Азовсталь» - 1,91%, Єнакієвський метзавод - 0,62%. Інвестори фіксували прибуток по акціях «Укртелекому» (-2,11%). Істотні втрати також спостерігалися за паперами «Мотор Січі» (-1,69%) і генкомпаній («Центренерго» знизилася на 2,26%, «Західенерго» - на 0,85%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 16 грудня, знизився на 0,19% – до 921,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 203 млн. 869,6 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів опустився на 0,86% – до 2316,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 271 млн. 278,5 тис. грн., з них на терміновому ринку – 21 млн. 828,3 тис. грн.