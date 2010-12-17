Акції Regal Petroleum на міжнародних ринках продовжили зростання - експерти
16:17, 17 грудня 2010Фондовий ринок
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Котирування акцій Regal Petroleum на міжнародних фондових ринках у четвер продовжили зростання.
Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.
За інформацією аналітиків, папери компанії Regal Petroleum у четвер, 16 грудня, додали 1,87%.
Як відзначають аналітики, у четвер істотно знизилася вартість паперів Cadogan Petroleum (-1,18%) і JKX Oil & Gas (-0,75%). За акціями Ferrexpo (-0,78%) відбувалася корекція.
За словами аналітиків, на Варшавській біржі котирування «Астарти» і «Кернела» у четвер не змінилися. У той же час, «Агротон» (+0,13%) повернувся на позитивну територію.
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