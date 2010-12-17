Акції Regal Petroleum на міжнародних ринках продовжили зростання - експерти

Котирування акцій Regal Petroleum на міжнародних фондових ринках у четвер продовжили зростання.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери компанії Regal Petroleum у четвер, 16 грудня, додали 1,87%.

Як відзначають аналітики, у четвер істотно знизилася вартість паперів Cadogan Petroleum (-1,18%) і JKX Oil & Gas (-0,75%). За акціями Ferrexpo (-0,78%) відбувалася корекція.

За словами аналітиків, на Варшавській біржі котирування «Астарти» і «Кернела» у четвер не змінилися. У той же час, «Агротон» (+0,13%) повернувся на позитивну територію.