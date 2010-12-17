Світові фондові ринки у четвер відновили зростання – експерт

Світові фондові ринки у четвер, 16 грудня, відновили зростання.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у четвер закрився підвищенням на 0,4%, тоді як DJIA додав 0,4%, а S&P 500 виріс на 0,6%.

Як відзначив Д.Бєлов, дані з Німеччини у четвер носили позитивний характер. Індекс менеджерів з закупівель у виробничому секторі в грудні виріс до 60,9 пункту, перевищивши очікування на 2,7 пункту. У той же час, аналогічний індекс у сфері послуг в грудні склав 58,3 пункту, що на 0,7 пункту нижче за очікування.

На думку аналітика, опубліковані в США у четвер макроекономічні дані носили неоднорідний характер. Кількість закладених фундаментів в листопаді склала 555 тис., що на 5 тис. вище за ринкові очікування. У той же час, кількість виданих на будівництво дозволів в листопаді склала 530 тис., всупереч очікуваному показнику в 560 тис. Кількість заявок на допомогу з безробіття також виявилася небагато кращою за очікування - 420 тис. проти очікуваних 425 тис. Індекс виробничої активності в окрузі Філадельфія додав оптимізму «бикам». У листопаді індекс склав 24,3 пункту, перевищивши очікування на 9,3 пункту.

Як вважає Д.Бєлов, додатковим стимулом для ринку у четвер стала новина про те, що Конгрес США прийняв план з продовження податкових пільг і відправив його на підпис Президентові. Хоча ця новина і була очікуваною, учасники ринку позитивно сприйняли її появу. Крім того, транспортний гігант FedEx підвищив свій прогноз прибутку на 2011 рік, після того, як прибуток компанії за другий квартал 2010 року виявився нижчим за ринкові очікування.

За словами аналітика, сьогодні о 17:00 за київським часом буде опублікований індекс лідируючих показників від Conference Board. Учасники ринку чекають, що в листопаді індекс виросте на 1,1%. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався позитивний, відзначив Д.Бєлов.