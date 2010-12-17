Група ЕСТА одержала дозвіл АМК на концентрацію київського ЦУМу
Компанія «Столичний ЦУМ», що входить до групи ЕСТА (холдинг нерухомості групи СКМ), одержала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію цілісного майнового комплексу Центрального універмагу (м. Київ).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.
Планується, що процес придбання будівлі по вул. Богдан Хмельницького, 2, а також земельної ділянки, на якій вона розташоване, буде завершено протягом трьох місяців.
«Після тривалих переговорів ми ухвалили рішення про придбання цілісного майнового комплексу ЦУМу і подальший самостійний розвиток цього проекту. Ми упевнені, що цей актив стане відмінним доповненням до існуючого портфеля Групи», - сказав генеральний директор компанії ЕСТА Холдинг, керуючої компанії групи ЕСТА, Микола НЕСТЕРЕНКО.
На даний момент триває розробка концепції подальшого розвитку ЦУМу, яку буде представлено пізніше.
«Київський ЦУМ з моменту свого відкриття став одним з головних торговельних центрів столиці. На жаль, на сьогодні він не відповідає вимогам часу ні з погляду технічного стану будівлі, ні з погляду асортименту. Ми впевнені, що зможемо перетворити ЦУМ на найкращий торговий майданчик України», - відзначив М.НЕСТЕРЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, фінансово-промислова група "Сістем Кепітал Менеджмент" (СКМ) планує сконцентрувати 100% акцій київського ЦУМу.
Довідка УНІАН. Компанія ЕСТА Холдинг – керуюча компанія Групи ЕСТА холдингу нерухомості Групи СКМ. ТОВ «Еста Холдинг» на 100% входить до Групи СКМ.
ЕСТА Холдинг виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.
До групи ЕСТА входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), «Київ» (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також низка проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, Група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).
Центральний універмаг (м. Київ) було відкрито у 1938 році. Будівля загальною площею понад 21,5 тис. кв. м розташована на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. На сьогодні СКМ є власником 23% акцій Київського ЦУМу.