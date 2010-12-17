«Українська авіаційна група» просить прем'єр-міністра забезпечити конкурентну приватизацію МАУ

«Українська авіаційна група» у складі авіакомпаній «АероСвіт», «Дніпроавіа» і «Донбасаеро» просить прем'єр-міністра України Миколу АЗАРОВА забезпечити проведення відкритої, конкурентної приватизації державного пакету акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН співголова наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії» Григорій ГУРТОВОЙ, сьогодні відповідний відкритий лист було направлено прем'єр-міністру.

За його словами, приватизація в авіагалузі – це потрібний процес, через який пройшов весь світ, проте «в усьому цивілізованому світі це відкритий, прозорий процес, який має регулюватися Законом «Про приватизацію».

За словами Г.ГУРТОВОГО, «Українська авіаційна група» підтримує намір «Дніпроавіа» придбати пакет МАУ і вважає, що способом його продажу має бути конкурс з використанням відвертості пропозиції ціни за принципом аукціону. При цьому він нагадав, що «Дніпроавіа» пропонує за пакет МАУ ціну в 2,06 разу вище (516 млн. грн.), ніж прогнозна ціна продажу, озвучена Фондом держмайна України.

При цьому Г.ГУРТОВОЙ відзначив, що група у своєму зверненні до прем'єра жодним чином не просить продати держпакет МАУ конкретно авіакомпанії «Дніпроавіа».

«Ми тільки просимо повернути дії керівництва Фонду держмайна в правове поле – провести відкритий, загальнодоступний конкурс, учасники якого могли б конкурувати у своїх пропозиціях», – зазначається у листі групи.

За словами заступника голови правління ВАТ «АК Дніпроавіа» Сергія КРИВОРОТЧЕНКА, «Дніпроавіа» має всі можливості для придбання пакету МАУ і виведення компанії на якісний рівень роботи. «Ми закликаємо уряд провести відкритий конкурс», – сказав він.

Як відзначив на прес-конференції віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В’ячеслав БУТКО, приватизація держпакету МАУ ведеться непрозоро. «Судячи з усього, ніякого конкурсу не буде взагалі, якщо уряд не відреагує на пропозицію альянсу, «Дніпроавіа», численні запити депутатів», – сказав він. Як пояснив В.БУТКО, за три дні до повідомлення про наміри приватизації МАУ статут компанії було змінено таким чином, що акціонери мають переважне право викупу акцій. Проте на той час компанія практично мала двох акціонерів – ФДМУ і компанію Capital Investment Project (CIP, Київ). «Фактично були створені умови, щоб у держави був один покупець акцій», – сказав він.

Нагадаємо, 22 листопада п.р. голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що ФДМУ вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ має становити не менш як 250 млн. грн.