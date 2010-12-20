Суд визнав незаконним рішення Кабміну про продаж заводу "Паллада"

Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Кабінету міністрів про продаж підприємства оборонно-промислового комплексу Херсонського державного заводу "Паллада".

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, суд визнав обгрунтованими доводи Генпрокуратури щодо незаконності розпорядження Кабміну від 22 лютого 2008 року № 367-р у частині продажу підприємства оборонно-промислового комплексу заводу «Паллада».

Як повідомлялося, в березні 2008 року Фонд держмайна України (ФДМУ) визначив 9 найпривабливіших для інвесторів українських держпідприємств. При цьому, за даними ФДМУ, 6 потенційних українських інвесторів зацікавилися ДП "Завод "Паллада".

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Херсонський завод «Паллада» засновано в 1936 році під назвою «Докбуд», у 1977 році увійшов до складу Херсонського суднобудівного виробничого об`єднання як самостійний структурний підрозділ. Свою нинішню назву, повну юридичну та господарську самостійність Херсонський державний завод «Паллада» отримав у 1998 році.

На ХДЗ "Паллада" створено найсучасніші плавучі доки залізобетонної та композитної конструкції, багато з яких не мають аналогів у світовій практиці докобудування.