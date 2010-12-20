Дебют Sadovaya Group на Варшавській біржі запланований на 30 грудня
Перші торги паперами української вугледобувної компанії Sadovaya Group на Варшавській фондовій біржі заплановані на 30 грудня ц.р.
Згідно з повідомленням SG, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, компанія розподілила всі 10,77 млн. акцій між інвесторами.
Редукція паперів для приватних інвесторів, які одержали 1 млн. акцій, склала 34,1%.
Інституційні інвестори, серед яких польські і закордонні фірми, одержали 9,77 млн. акцій.
Як повідомляв УНІАН, Sadovaya Group за рахунок продажу 25% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі залучила близько 30,9 млн. доларів (за курсом 3 злотих за долар).
Ціна акції склала 8,6 злот., що удвічі менше максимальної ціни, визначеної в проспекті емісії, - 17,5 злот.
Sadovaya Group стала п`ятою компанією з України, яка провела IPO на Варшавській біржі.
Довідка УНІАН. Sadovaya Group - четверта за величиною приватна компанія в Україні з видобутку енергетичного вугілля, а також найбільша приватна вугільна компанія, яка є власником вугільних шахт і не входить в структуру місцевих бізнес-груп.