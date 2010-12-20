Інвестори непокояться з приводу боргових проблем єврозони – експерти

Інвестори продовжують остерігатися боргових проблем єврозони, навіть не зважаючи на ухвалене на саміті ЄС рішення про створення постійного стабілізаційного фонду Євросоюзу.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, нагадують аналітики, агентство Moody`s знизило рейтинг державних зобов`язань Ірландії на цілих п`ять ступенів з «Аа2» до «Ваа1».

За інформацією аналітиків, торгові майданчики Японії у п`ятницю, 17 грудня, закрилися зниженням на тлі зміцнення ієни по відношенню до долара і зниження цін на метали і нафту. Відкрившись незначним зростанням індексів, біржі Європи до кінця торгів перемістилися в червону зону, а фондові торги в США закрилися різноспрямовано. Підтримку ринку надала статистика по Європі, а саме зростання профіциту торгового балансу єврозони в жовтні і індекс ділового оптимізму IFO по Німеччині, який в грудні виріс до рекордного рівня.

Як відзначають аналітики, українські фондові майданчики у п`ятницю закрилися різноспрямовано. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (79,4 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексної корзини стали «Стирол» (+1,95%), Алчевський меткомбінат (+1,78%).

Серед сьогоднішніх важливих новин аналітики відзначають публікацію індексу цін виробників по Німеччині за листопад, даних по чистих інвестиційних потоках в жовтні і індексу споживчої довіри по єврозоні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 17 грудня, виріс на 0,63% – до 926,99 пункту. Загальний обсяг торгів склав 977 млн. 365,7 тис. грн.

Індекс Української біржі опустився на 0,58% – до 2303,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 220 млн. 304 тис. грн., з них на терміновому ринку – 17 млн. 735,5 тис. грн.