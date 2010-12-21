Експерти дали прогноз по українському фондовому ринку на наступний рік

На українському фондовому ринку очікується зростання до середини лютого, можлива консолідація до квітня-травня, відновлення до серпня, зниження у вересні-жовтні і позитивне завершення року зростанням з середини листопада до кінця 2011 року.

Такий прогноз міститься в аналітичному звіті інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, у першій половині 2011 року індекси українських бірж будуть демонструвати мінімальне зростання по відношенню до поточних рівнів, показуючи корекцію після передноворічного ралі. Друга половина року може принести зростання індексів на 30-40%. До кінця 2011 року індекс УБ може досягти рівня 3200 пунктів, ПФТС - 1300.

Як вважає провідний аналітик інвестиційної групи «Сократ» Станіслав Картавих, «каталізатором зростання акцій стане масштабна приватизація, зокрема, підприємств енергогенеруючого сектору, а також державних пакетів в енергорозподільчих компаніях, від продажу яких ФДМ очікує отримати близько 10 млрд. грн.».

За прогнозами ІГ «Сократ», лідерами зростання стануть папери енергогенеруючих компаній, вартість яких може вирости в два рази. Крім цього, цікавими для інвесторів будуть підприємства вагонобудування, автомобілебудівні компанії, а також виробник літакових і вертолітних двигунів - компанія «Мотор Січ». У банківському секторі привабливими будуть папери «Укрсоцбанку» і «Райфайзен банку Аваль», а в аграрному - компаній, цінні папери яких котируються на західних фондових біржах.