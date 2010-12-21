ФДМУ відновив продаж держпакету «Полтаваобленерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) відновив продаж державного пакету акцій компанії ВАТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомляють на сайті відомства.

Згідно з повідомленнюм, на аукціонні торги на фондовій біржі планують виставити пакет компанії у розмірі 16,24% статутного капіталу в кількості 35 890 001 шт.

Продаж пакету почнеться з 24 грудня на фондовій біржі ПФТС. Початок торгів – в 11:00.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня ФДМУ під час аукціонних торгів на ПФТС реалізував 8,76% державного пакету акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" володіє розподільними електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування і постачання електроенергії.

На початок 2010 року пакетами акцій «Полтавообленерго» володіли три приватні компанії: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (всі – Кіпр).