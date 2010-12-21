Мирову з росіянами щодо «Луганськтепловозу» укладуть найближчим часом - ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує найближчим часом укласти мирову угоду з покупцем державного пакета акцій «Луганськтепловоза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, йдеться про нульовий варіант мирової угоди, коли сторони відмовляються від взаємних претензій один до одного. Зокрема, ФДМУ не виплачує курсову різницю від внесеної під час першого продажу «Луганськтепловоза» суми в доларах, а також не повертає 40 млн. грн. внесеної покупцем «Луганськтепловоза» застави.

За словами голови ФДМУ, зараз проходить відпрацювання тексту мирової угоди.

Він також повідомив, що плановані збори акціонерів підприємства будуть перенесені, найімовірніше, вже на якийсь час після укладення мирової угоди.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 15 грудня прийняв рішення про укладання мирової угоди з Брянським машзаводом з приводу проблемних питань, пов`язаних з приватизацією «Луганськтепловоза».

Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», відмінивши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Суд також виніс окрему ухвалу про відмову в позові компанії Mantara Holding до Фонду держмайна і керуючої компанії «Брянський машзавод» про визнання недійсними рішень ФДМУ, що стосуються приватизаційного конкурсу стосовно «Луганськтепловоза».

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду держмайна, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловоза» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. 15 червня т.г. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс – Mantara Holding не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

Mantara Holding звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.