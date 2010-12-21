ФДМУ вважає можливим продаж ОПЗ і виключає приватизацію «Турбоатому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає можливим продаж держпакету акцій Одеського припортового заводу у зв`язку з несприятливою економічною ситуацією, в якій сьогодні перебуває це підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, сьогодні проблемними для підприємства є високі ціни на газ, рівень рентабельності.

Водночас, за словами О.РЯБЧЕНКА, щодо «Турбоатому» спостерігається зовсім інша ситуація. Зокрема, у нього високий рівень рентабельності, достатня кількість замовлень. У зв`язку з цим на сьогодні немає необхідності у приватизації даного підприємства, відзначив голова Фонд держмайна.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 10 грудня 2010 р. зняв заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго» і ВАТ «Центренерго».

Указ Президента № 1118/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна», яким скасовується Указ № 449 екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 16 травня 2008 року, оприлюднений на сайті Президента України.

(Указом № 449 "Про рішення РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України» В.ЮЩЕНКО заборонив приватизацію ОПЗ, КГЗКОРу і чотирьох обленерго – УНІАН.)

У своєму рішенні від 22 жовтня 2010 року РНБОУ відзначає необхідність забезпечення стабілізації державних фінансів і створення умов для економічного зростання. У зв`язку з цим Рада національної безпеки вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СІБУР») , ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» за переможця конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

ВАТ «Турбоатом» - одне з найбільших в світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, поставки, наладку, фірмове обслуговування турбінного обладнання для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили більш як 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатому» працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах.