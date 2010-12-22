ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача «Укртелекому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації».

Як наголошується в повідомленні, оцінка проводиться для продажу акцій ВАТ «Укртелеком» одному покупцеві у зв'язку з тим, що на приватизаційний конкурс з продажу держпакета акцій «Укртелекому» надійшла всього одна заявка.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО вчора, 21 грудня, заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла всього одна заявка – від компанії ESU, котра є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оцінна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижчою за його оголошену початкову вартість, що становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 13 жовтня ц.р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держак цій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв'язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв'язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

