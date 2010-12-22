Консорціум EPIC планує реструктурувати "Укртелеком" і не виключає його перепродаж

Австрійський інвестиційно-фінансовий консорціум EPIC, єдиний претендент на придбання "Укртелекому", планує провести його масштабну реструктуризацію. Про це HITech.Expert повідомив управляючий партнер компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider).

За його словами, придбання «Укртелекому» є довгостроковою інвестицією для компанії, незважаючи на те, що вона є інвестиційною.

За словами П.ГОЛДШАЙДЕРА, EPIC на сьогоднішній день розуміє всю серйозність покладених на інвестора соціальних зобов'язань, які включено в обов'язкові умови конкурсу з приватизації ВАТ „Укртелеком”. Водночас, інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора.

При цьому основною метою компанії - як фінансового інвестора - є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

П.ГОЛДШАЙДЕР спростував інформацію, що EPIC діє в інтересах Deutsche Telekom. За його словами, умови конкурсу забороняють інвесторові (EPIC) перепродавати актив упродовж кількох років.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО вчора, 21 грудня, заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла лише одна заявка – від компанії ESU, що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оцінна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча за його оголошену початкову вартість, що становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 13 жовтня ц.р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв'язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв'язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.