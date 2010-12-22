Найбільше падіння у вівторок показали акції «Укртелекому» - експерти

Найбільше падіння на Українській біржі у вівторок, 21 грудня, було зафіксовано за акціями «Укртелекому» (-10,36%), після того, як стало відомо, що тільки одна компанія подала заявку на участь в конкурсі з приватизації компанії і тому продаж активу буде проведений не у формі аукціону.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, у вівторок вітчизняні фондові ринки закрилися незначним зростанням. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (44,7 млн. грн.), а лідерами зростання серед компаній індексного кошика стали «Мотор Січ» (+3,67%), «Центренерго» (+3,19%) і «Донбасенерго» (+3,15%).

За словами аналітиків, фондові торги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у вівторок закрилися зростанням, як і біржі Європи та США, на тлі ослаблення конфлікту на Корейському півострові. Крім того, підтримку ринку подала заява уряду Китаю про готовність допомогти Європі подолати боргову кризу.

Як вважають аналітики, новина про те, що агентство Moody`s поставило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги Португалії на перегляд, з можливістю пониження, трохи вплинула на ринок. Також інвестори у вівторок очікували даних по ВВП США, які покажуть темпи відновлення однієї з найбільших економік світу.

За інформацією аналітиків, сьогодні виходить блок важливої макроекономічної статистики щодо США. Це остаточні дані по ВВП за третій квартал, дані з продажу будинків на вторинному ринку і про запаси нафти за тиждень за даними EIA.