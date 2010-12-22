Експерти: на українських фондових ринках вчора спостерігалася волатильність

На українських фондових ринках у вівторок, 21 грудня, спостерігалася волатильність.

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у вівторок, після зниження в першій половині торгової сесії, індекс Української біржі змінив тренд на тлі позитивних новин з європейських майданчиків, що пожвавилися після того, як Китай підтримав заходи з розв`язання боргової кризи. До кінця дня індекс УБ зміцнився на відмітці +0,28%. Загальний об`єм торгів склав 220 млн. грн.

Як підкреслюють аналітики, розчарування інвесторів, викликане скороченням кількості претендентів на приватизацію «Укртелекому», до одного учасника, призвело до обвалу котирувань компанії на 10,36%. Серед інших блакитних фішок в червоній зоні закрилися тільки «Західенерго» (-0,63%) і «Стірол» (-0,35%). Лідерами зростання стали «Мотор Січ» (+3,67%) і «Центренерго» (+3,19%).

За словами аналітиків, компанії гірничо-металургійного комплексу також слідували загальній висхідній динаміці. Акції Ясинівського КХЗ продемонстрували вражаюче зростання на 2,56%, Авдіївський КХЗ піднявся на 1,4%, «Азовсталь» (+0,33%) і Алчевській меткомбінат (+0,11%) показали незначне збільшення котирувань. Також додали в ціні папери «Укрнафти» (+1,48%) та «Укрсоцбанку» (+1,61%).