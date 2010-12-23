Індекс Української біржі торгувався в мінусі значну частину дня – експерт

Індекс Української біржі в середу, 22 грудня, торгувався у вузькому діапазоні, залишаючись в "мінусі" значну частину дня.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, в середу ринок відчув тиск від зниження котирувань акцій «Укртелекому» і «Донбасенерго». У той же час, акції Алчевськго МК, «Укрнафти» і «Мотор Січі» підтримували зростання індексу Української біржі, проте не змогли допомогти йому закритися вище за значення вівторка.

Д.БЄЛОВ відзначив, що акції Алчевського МК в середу стали лідерами зростання серед ліквідних акцій Української біржі, додавши 5,9% у вартості на тлі позитивних новин про реструктуризацію боргів корпорацією ІСД. «Укртелеком» зафіксував найбільше зниження ціни серед ліквідних акцій - 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 22 грудня, підвищився на 0,16% – до 919,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 583 млн. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,18% – до 2302,05 пункту. Загальний обсяг торгів склав 231 млн. 287 тис. грн., з них на терміновому ринку – 11 млн. 277 тис. грн.