Сьогодні очікується значний блок важливої макроекономічної статистики зі США - експерти

Сьогодні очікується значний блок важливої макроекономічної статистики зі США.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, до цієї статистики належить дані з замовлень на товари тривалого користування, ринку праці і особистих доходів і витрат о 15:30 за київським часом, з індексу споживчої довіри Університету Мічіган о 16:55 і з продажу нового житла о 17:00.

Як відзначають аналітики, в середу, 22 грудня, українські фондові ринки закрилися різноспрямовано. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (40,1 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексної корзини стали Алчевський меткомбінат (+5,9%), «Мотор Січ» (+2,05%) і Ясинівський КХЗ (+1,61%). Найбільше падіння було зафіксоване по акціях «Укртелекому» (-5,49%) і «Донбасенерго» (-2,9%).

За інформацією аналітиків, біржі Азії в середу закрилися переважно зростанням провідних індексів на тлі зростання цін на нафту і рекордного підвищення ціни на мідь. Торги в Європі і США проходили із змішаною динамікою. Згідно з остаточними даними Міністерства торгівлі США, ВВП країни в третьому кварталі виріс на 2,6%, що виявилося гіршим за прогнози, які були на рівні 2,8%. Також в середу була опублікована статистика з продажу будинків на вторинному ринку в листопаді, яка також виявилася нижчою за очікування.