«Смарт-холдинг» опублікував офіційну пропозицію про покупку Regal Petroleum за 121,5 млн. дол.

Компанія Energees Management Limited, що є 100% дочірньою компанією Energees Investments Limited, - головної холдингової компанії групи компаній Smart Holding («Смарт-холдинг», Київ), опублікувала на Лондонській фондовій біржі офіційну пропозицію про покупку британської нафтогазової компанії з активами в Україні Regal Petroleum plc за 77 млн. фунтів (121,5 млн. дол.) за грошові кошти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Smart Holding.

У повідомленні наголошується, що Energees Investments Limited пропонує викупити акції за ціною 24 пенси.

Пропозиція буде відкрита для акцептації до 13:00 (за лондонським часом) 24 січня 2011 року.

При цьому уточнюється, що запропонована ціна викупу акцій Regal Petroleum містить 92% премії до ціни закриття торгів в 12,5 пенса за акцію Regal Petroleum 24 листопада 2010 року (останній робочий день перед початком періоду пропозиції), 30% премії до ціни закриття торгів в 18,5 пенса за акцію Regal Petroleum 9 грудня 2010 року (останній робочий день перед датою анонсування пропозиції) і 56% премії до середньої ціни закриття торгів в 15,4 пенса за акцію Regal Petroleum впродовж місяця до початку періоду пропозиції.

У прес-релізі підкреслюється, що пропозиція Energees Management залишається єдиною, зробленою акціонерам компанії Regal Petroleum plc.

Також Energees Management Limited нагадує, що 13 грудня 2010 року компанія Heamoor Limited заявила про те, що вона розглядає питання про можливість оголошення своєї пропозиції акціонерам Regal Petroleum про викуп акцій за грошові кошти або об`єднання активів з Regal Petroleum. Проте Heamoor Limited більше ніяких заяв з того часу не робила. Більш того, Heamoor Limited офіційно повідомила, що її заява не означає, що офіційна пропозиція буде зроблена.

У свою чергу, 10 грудня 2010 року Energees Investments і Regal Petroleum оголосили, що досягли домовленості про умови потенційної пропозиції акціонерам Regal Petroleum про викуп акцій. Дані умови пропозиції були схвалені радою директорів Regal Petroleum.

«Покупка Regal розширить портфель активів «Смарт-холдинг» у сфері видобутку газу в Україні і сформує важливу платформу для подальшого просування на шляху до створення ринкового лідера серед незалежних гравців, що фокусуються на Україні, в нафтогазовидобуванні (E&P)», – раніше прокоментував пропозицію директор Energees Investments і генеральний директор (CEO) «Смарт-холдингу» Олексій ПЕРТІН.

За його словами, це придбання дозволить «Смарт-холдингу» продовжити отримувати вигоду з привабливого потенціалу, який полягає в подальшій консолідації малих газових компаній в компанії середнього розміру, просуваючи конкретні інтереси групи в інвестиціях в металургію, розробку надр і видобуток природного газу.

Фінансовим радником покупця виступає UBS, продавця – BOFA Merrill Lynch.

Довідка УНІАН. Група компаній Smart Holding є однією з найбільших і диверсифікованих груп компаній в Україні. Група інвестує в розвиток проектів в різних галузях, зокрема в гірничо-металургійному комплексі і видобутку нерудних матеріалів. Група компаній Smart Holding бере участь в проектах як стратегічний інвестор, так і як міноритарний акціонер. Найбільша стратегічна інвестиція групи компаній Smart Holding - 25% "Метінвесту", міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи, що об`єднує 23 підприємства в Україні, Європі і США.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське і Свиридівське газоконденсатні родовища (обидва - Полтавська обл.). У кінці жовтня 2010 року у Regal виникли ускладнення при бурінні свердловини SV-69 (Свиридівське родовище): при спробі витягання бур з свердловини його нижня частина застрягла. Компанія також оголосила, що рівень видобутку в Україні виявився нижчим, а сама розробка – складнішою, ніж очікувалося.

Regal Petroleum через проблеми з регулятивними органами припинила видбуток вуглеводнів в Україні.

У 2009 р. компанія скоротила чистий збиток в 5,2 разу – до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% – до 19,87 млн. дол.