На світових фондових ринках в середу спостерігалося скромне зростання – експерт

На світових фондових ринках в середу, 22 грудня, спостерігалося скромне зростання.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, в середу європейський індекс DJ Stoxx 600 закрився зростанням на 0,1%, тоді як DJIA додав 0,2%, а S&P 500 виріс на 0,3%.

Як підкреслив аналітик, опубліковані макроекономічні дані в США виявилися неоднорідними. Переглянуте значення ВВП за третій квартал 2010 року вказало на зростання останнього на 2,6%, що перевищило попереднє значення на 0,1 процентного пункту і не дотягло до ринкових очікувань 0,2 пункту. Споживання домогосподарств виросло на 2,4%, всупереч очікуванням зростання на 2,9%. Продажі будинків на вторинному ринку показали зростання, проте також не змогли виправдати очікувань. У листопаді було продано 4,68 млн. будинків, що на 250 тис. більше жовтневого значення, але на 70 тис. нижче консенсус-прогнозу.

Д.БЄЛОВ також відзначив, що на тлі очікувань продовження відновлення світової економіки ціни на нафту вперше з жовтня 2008 року перевищили позначку 90 дол./барр. Недавно вартість нафти вже досягала даної позначки в ході внутрішньоденних торгів, проте не змогла довго протриматися на ній.

За інформацією аналітика, сьогодні о 15:30 за київським часом будуть опубліковані дані щодо замовлень на товари тривалого користування в США. У листопаді кількість замовлень має знизитися на 0,5%. У цей же час вийдуть дані про динаміку доходів і витрат домогосподарств. У листопаді доходи мають вирости на 0,2%, тоді як витрати повинні збільшитися на 0,5%. Також будуть опубліковані щотижневі дані з заявок на допомогу з безробіття. На думку ринку, станом на 18 грудня кількість таких заявок повинна скласти 420 тис., що співпадає з попереднім значенням. У 16:55 буде опубліковано Індекс споживчих настроїв від Університету Мічігану. У грудні учасники ринку чекають зростання на 0,3 пункту до 74,5 пункту. О 17:00 ринки дізнаються про продажі нових будинків в листопаді. Консенсус-прогноз припускає зростання кількості проданих будинків на 17 тис., або на 6% до 300 тис.