Волатильність на українських фондових ринках триває - експерти

Волатильність на українських фондових ринках в середу, 22 грудня, триває.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За їх інформацією, акції «Укртелекому» в середу впали ще на 5,49%. Авдєєвському КХЗ (-0,01%) і Єнакієвському МЗ (-0,07%) також не вдалося вийти з червоної зони.

Аналітики відзначають, що решта блакитних фішок в середу показала позитивну динаміку. Акції Алчевського МК злетіли на +5,9%. Котирування «Мотор Січі» (+2,05%), «Укрнафти» (+1,58%) і Ясинівського КХЗ (+1,61%) істотно зміцнилися. Решта ліквідних паперів додали менш одного відсотка.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 22 грудня, підвищився на 0,16% – до 919,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 583 млн. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,18% – до 2302,05 пункту. Загальний обсяг торгів склав 231 млн. 287 тис. грн., з них на терміновому ринку – 11 млн. 277 тис. грн.