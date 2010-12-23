Котирування Regal Petroleum на міжнародних фондових майданчиках в середу істотно впали - експерти

Серед українських компаній, що торгуються на міжнародних фондових майданчиках, котирування акцій Regal Petroleum (-3,7%) в середу істотно впали.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, JKX Oil & Gas (-1,2%) в середу також слідував негативному тренду. Ціна паперів Cadogan Petroleum знов залишилася на тому ж рівні. Акції Ferrexpo (+0,17%) трохи подорожчали. У той же час, папери МХП (+1,47%) показали істотніше зростання.

За словами аналітиків, на Варшавській біржі в середу українські емітенти провели вдалу торгову сесію, в ході якої підвищилися котирування всіх агропромислових компаній. Так, «Кернел» додав в ціні 3,5%, «Агротон» - 2%, «Астарта» - 1,98%.