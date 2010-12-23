Індекс ПФТС підвищився на 2,13%, "Української біржі" - на 2,36%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 грудня, підвищився на 2,13% - до 938,71 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 67 млн. 588 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів підвищився на 2,36% - до 2356,36 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 292 млн. 824 тис. грн., З них на терміновому ринку - 18 млн. 123 тис. грн.