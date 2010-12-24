Група СКМ купує "Банк Ренесанс-Капітал"

Група СКМ купує АТ "Банк Ренесанс-Капітал".

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКМ, 22 грудня ц.р. Група СКМ і Група «Ренесанс Кредит» досягли угоди щодо купівлі Групою СКМ 100% акцій АТ «Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит»).

Фінансовими радниками (консультування і структурування угоди) виступили Перший український міжнародний банк (ПУМБ) та ІК «Ренесанс Капітал».

Угода з купівлі Групою СКМ 100% акцій АТ «Банк Ренесанс Капітал» буде завершена після отримання всіх необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

Як наголошується в прес-релізі, дана угода повністю відповідає стратегії розвитку банківського бізнесу Групи СКМ, яка передбачає його укрупнення і підвищення прибутковості, зокрема, в секторі роздрібного бізнесу, де споживче кредитування (consumer finance) є одним з найбільш перспективних напрямків.

«Для СКМ банківський бізнес є одним з найбільш пріоритетних, тому ми зацікавлені в його розширенні і освоєнні нових сегментів фінансового ринку, зокрема, роздрібного та POS-кредитування», - відзначив директор з розвитку бізнесу компанії СКМ Ілля Архіпов.

За його словами, "даний банк цікавий нам перш за все ефективною моделлю бізнесу роздрібного кредитування. Ми купуємо готовий бізнес, включаючи клієнтську базу і портфель кредитів. Група СКМ володіє необхідними ресурсами і досвідом для розвитку даного бізнесу, що особливо важливо зараз, коли ми бачимо перші сигнали відновлення економіки».

"Банк Ренесанс-Капітал" продовжить працювати як окрема юридична структура в рамках банківського напрямку бізнесу Групи СКМ.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, що володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.

Банківський бізнес СКМ в Україні представлений банками ПУМБ і «Донгорбанк».

Група «Ренесанс Кредит» є роздрібним бізнесом групи «Ренесанс Груп», що об'єднує інвестиційні та фінансові компанії, які спеціалізуються на перспективних ринках, що розвиваються в багатьох країнах світу.

«Ренесанс Кредит» у Росії є одним з лідерів сектору споживчого кредитування. Заснований в 2003 році, «Ренесанс Кредит» входить до ТОП-100 найбільших російських банків і працює більш ніж з 4 млн. клієнтів у Росії.

АТ "Банк Ренесанс Капітал" (ліцензія НБУ 222) заснований в 2005 році, коли «Ренесанс Груп» придбав банк «Лідер». Банк працює на ринку України під товарним знаком "Ренесанс Кредит". Спеціалізується на споживчому кредитуванні фізичних осіб. Регіональна мережа банку налічує 31 відділення в 16 областях України та АР Крим. У 2010 році банк демонстрував позитивну динаміку розвитку: за даними НБУ, за 9 місяців 2010 року банк отримав прибуток у розмірі 4,432 млн. грн.