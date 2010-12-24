Вчорашня статистика в США була різноспрямованою - експерти

Статистика, що вийшла вчора в США, була різноспрямованою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, споживчі витрати в США в листопаді збільшилися на 0,4% в порівнянні з жовтнем, а доходи населення зросли на 0,3%, тоді як очікувалося зростання витрат на 0,5% і зростання доходів на 0,2%. Попит на товари тривалого користування впав на 1,3%, що виявилося нижчим за прогнози. Торгова сесія на фондових майданчиках США у четвер, 23 грудня, відкрилася в зеленій зоні.

За інформацією аналітиків, фондові біржі Азії в цей день закрилися зниженням провідних індексів. У Японії в четвер фондові торги не проводилися у зв'язку з національним святом - Днем народження імператора. Європейські біржі відкрилися зростанням на тлі підвищення ціни на нафту, що в свою чергу підтримало акції енергетичних компаній.

За словами аналітиків, українські ринки в четвер закрилися зростанням. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (74 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексного кошика стали «Укрнафта» (+11,09%) і Алчевський меткомбінат (+8,36%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 грудня, піднявся на 2,13% - до 938,71 пункту. Загальний обсяг торгів склав 67 млн. 588 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,36% - до 2356,36 пункту. Загальний обсяг торгів склав 292 млн. 824 тис. грн., З них на терміновому ринку - 18 млн. 123 тис. грн.

