Тігіпко заявляє, що ще не продавав свої страхові компанії

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що ще не продавав належні йому страхові компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.

«Страхові компанії ще не продавав», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ц.р. С. ТІГІПКО заявив, що займається продажем свого бізнесу.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що операція з продажу російській групі ВТБ страхового бізнесу С.ТІГІПКА може відбутися вже у вересні. Під контроль росіян може перейти лайфова компанія СК "ТАС" і ризикова СГ "ТАС".

Довідка УНІАН. ЗАТ «Страхова група «ТАС» створено в 1998 році.

У структурі СГ «ТАС» більше 30 регіональних дирекцій і філіалів й близько 340 центрів продажів по всій Україні. Агентська мережа компанії становить близько 3000 осіб.

За підсумками січня-вересня 2010 року СГ «ТАС» зібрала страхових платежів на суму 234,5 млн. грн., страхові виплати становили 93,16 млн. грн.

ЗАТ «Страхова компанія «ТАС» створено 6 травня 2000 року під назвою ЗАТ «Страхова компанія «ПриватПоліс».

24 квітня 2001 року компанія була перейменована в ЗАТ «Страхова компанія «ТАС».

Сергій ТІГІПКО є кінцевим власником СГ «ТАС» і СК «ТАС».

