Нацбанк не змінив список цінних паперів для забезпечення рефінансування в першому кварталі 2011 р.

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме в забезпечення під рефінансування в четвертому кварталі цього року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку №14-011/5610-23460, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб'єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Регулятор також заявив про проведення впродовж кварталу кожної середи тендеру з підтримки ліквідності комерційних банків.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій Нацбанку з рефінансування банків у січні-листопаді 2010 року становив 4,8 млрд. грн.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування становив 64,405 млрд. грн.

