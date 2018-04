Коломойський збільшив свою частку в британській JKX Oil & Gas до 26,4%

Компанія співвласника найбільшого в Україні «ПриватБанку» (Дніпропетровськ), відомого українського бізнесмена Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО Ralkon Commercial Ltd. (Британські Віргінські о-ви) сконцентрувала 26,3728% акцій нафтогазовидобувної компанії JKX Oil & Gas plc (Великобританія).

Про це сказано в повідомленні британської компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, Ralkon Commercial Ltd. придбала додатково 2,356 млн. акцій, збільшивши свій пакет до 45 млн. 260,427 тис. акцій, або до 26,3728%.

Нагадаємо, основним активом JKX Oil & Gas в Україні є ТОВ «Полтавська газонафтова компанія».

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою і видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil & Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

Станом на кінець березня 2010 Ralkon Commercial Ltd. належали 18,1% акцій JKX, Glengary Overseas Ltd. - 11,44%, Interneft Ltd. - 6,62%, BlackRock Inc. - 6,25%, НАК «Нафтогаз України» - 5,8%, Aberforth Partners - 3,88% і Legal & General Investment Management - 3,32%.

JKX за підсумками 2009 р. отримала чистий прибуток 85,24 млн. дол, що на 9,1% перевищує показник 2008 р. Її дохід скоротився на 5,1% - до 196,51 млн. дол При цьому компанія збільшила виробництво вуглеводнів на 6% - до 11,665 тис. бар. нафтового еквіваленту на добу (boepd), а в даний час наростила добовий видобуток до 12 тис. boepd.