Дві компанії придбали 16,24% акцій «Полтаваобленерго» за стартовою ціною

Дві компанії придбали сьогодні в ході приватизаційного аукціону фондової біржі ПФТС у цілому 16,24% акцій ВАТ «Полтаваобленерго» за стартовою ціною 108 млн. 735 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після закінчення аукціону заступник голови Фонду державного майна України Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його інформацією, одна з компаній-учасників - ТОВ «Бізнес-Інвест» придбала 2 лоти загальним розміром 9,73% статутного капіталу «Полтаваобленерго» за 65 млн. 138 тис. грн. Загальна кількість акцій в придбаних компанією лотах склало 21,5 млн. штук.

За інформацією заступника голови ФДМУ, друга компанія-покупець - «Меридіан» придбала два лоти, що становлять 6,51% акцій «Полтаваобленерго», за 54 млн. 264 тис. грн. Загальна кількість акцій придбаних цією компанією лотів становила 14 млн. 390 тис. штук.

Таким чином, ФДМУ сьогодні повністю реалізував виставлений на продаж пакет акцій «Полтаваобленерго», який був розбитий на 4 лоти. Розмір трьох лотів становив по 4,865%, розмір четвертого лота - 1,647%.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна відновив раніше призупинену продаж держпакета акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

9 липня ц.р. ФДМУ під час аукціонних торгів на ПФТС реалізував 8,76% державного пакета акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування та постачання електроенергії.

На початок 2010 року пакетами акцій «Полтавообленерго» володіли три приватні компанії: Bikontia Enterprises Limited - 23,921%, Larva Investments Limited - 25%, UA Energy Distribution Holding Limited - 23,2949% (всі - Кіпр).