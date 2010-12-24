Експерт: на світових фондових ринках у четвер спостерігалася неоднорідна динаміка

На світових фондових ринках у четвер, 23 грудня, спостерігалася неоднорідна динаміка торгів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у четвер закрився зростанням на 0,1%, тоді як DJIA також піднявся на 0,1%, а S&P 500 втратив 0,2%. Опубліковані макроекономічні дані в США загалом виявилися неоднорідними, що стало причиною млявої динаміки ринків, які рухалися в боковому тренді напередодні свят.

Д.БЄЛОВ відзначив, що замовлення на товари тривалого користування в листопаді знизилися на 1,3% при очікуваному зниженні на 0,5%. Проте за винятком традиційно волатильної транспортної складової, зростання замовлень склало 2,4%. Доходи домогосподарств в листопаді зросли на 0,3%, перевищивши очікування на 0,1 пункту. Витрати домогосподарств за цей же період зросли на 0,4%, що нижче за очікування на 0,1 пункту. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття станом на 18 грудня склала 420 тис., що в точності відповідає консенсус-прогнозу. Індекс споживчих настроїв від Університету Мічигану також співпав з ринковими очікуваннями, досягнувши 74,5 пункту в грудні. Продаж нових будинків у листопаді склав 290 тис., що на 10 тис. нижче очікуваного значення.

За словами аналітика, сьогодні не очікується виходу важливих макроекономічних даних. Фондові біржі США закриті у зв`язку з святами.