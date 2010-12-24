Український фондовий ринок у четвер показав стійке зростання - експерти

На українському фондовому ринку у четвер, 23 грудня, спостерігалося стійке зростання.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, «на Українській біржі за підсумками дня неймовірні результати продемонстрували «Укрнафта» (+11,09%) і Алчевський МК (+8,33%)». В інших компаній, що закінчили день в зеленій зоні, динаміка була набагато скромніша.

За словами аналітиків, трохи укріпили свої позиції представники банківського сектора, Ясинівський КХЗ і «Центренерго». Решта ліквідних паперів показала неістотне ослаблення котирувань в рамках одного відсотка.

Аналітики відзначають, що на міжнародних майданчиках у четвер вартість акцій Regal Petroleum і Cadogan Petroleum не змінилася, тоді як папери JKX Oil & Gas (+0,09%) трохи подорожчали. За акціями Ferrexpo (-0,59%) і МХП (-0,87%) спостерігалася корекція.

За інформацією аналітиків, на Варшавській біржі «Астарта» (+2,34%) зберегла позитивну динаміку. Інвестори фіксували прибуток за паперами «Кернела» (-2,54%), тоді як котирування «Агротону» залишилися на колишньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 грудня, піднявся на 2,13% – до 938,71 пункту. Загальний об`єм торгів склав 67 млн. 588 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,36% – до 2356,36 пункту. Загальний об`єм торгів склав 292 млн. 824 тис. грн., з них на терміновому ринку – 18 млн. 123 тис. грн.