УАІБ просить Президента ветувати зміни до закону про акціонерні товариства

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) надіслала листа Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням вжити заходів "з недопущення порушення прав міноритарних акціонерів і дестабілізації українського фондового ринку" і ветувати прийнятий парламентом 22 грудня 2010 р. Закон «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства» (щодо вдосконалення механізму діяльності)». Про це УНІАН повідомили в прес-службі УАІБ.

Як наголошується в листі, інформація про введення зобов`язання акціонерів у примусовому порядку продати прості акції, що належать їм, власникові 95 і більше відсотків акцій товариства у разі його вимоги (стаття 65-1), вже наступного дня привела до падіння вартості цінних паперів провідних українських компаній на біржовому ринку і скорочення обсягів торгів. Застосування цієї норми, наголошується у зверненні, значно погіршує інвестиційний клімат України, неминуче приведе до зниження міжнародних рейтингів корпоративного управління, ставить під загрозу функціонування фондового ринку і майбутнє впровадження пенсійної реформи.

У листі також наголошується, що частина 4 ст. 41 Конституції України встановлює принцип, згідно з яким ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним.

УАІБ вважає, що передбачений законом порядок відчуження належного приватному власникові майна приведе до порушення закріплених Конституцією України основоположних принципів із захисту державою прав усіх суб`єктів права власності, права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, непорушності права приватної власності тощо.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня ц.р. прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України про акціонерні товариства» і деякі інші закони України щодо вдосконалення механізму акціонерних товариств”. Цим законом серед іншого в обов`язок міноритарних акціонерів вноситься продаж простих акцій, що належать їм, власникові 95 і більше відсотків акцій товариства у разі його вимоги (стаття 65-1).