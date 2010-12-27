Індекс Української біржі в п'ятницю показав впевнене зростання - експерт

Індекс Української біржі в п'ятницю, 24 грудня, зафіксував упевнене зростання завдяки висхідній динаміці практично всіх ліквідних акцій.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, у п'ятницю лише акції Північного ГЗК слідували проти тренда, втративши 1,5%. Акції Алчевського меткомбінату знову показали один з кращих темпів росту, ставши лідером і збільшивши вартість на 8,8%. Акції Єнакіївського метзаводу і Ясинівського КХЗ також показали хороші результати, додавши 5,6% і 3,7% відповідно.

Як відзначив аналітик, індекс Української біржі в п'ятницю закрився підвищенням на 2,15%, зупинившись на позначці 2407 пунктів. Обсяг торгів акціями склав 226 млн. грн. У цілому ж за минулий тиждень індекс Української біржі виріс на 4,5%.