Дефолтні свопи України за тиждень незначно зросли - експерт

Дефолтні свопи України за тиждень незначно зросли, на 4.7 б.п. (до 514 б.п.), що виявилось нижчим середнього зростання для ринків, що розвивалися. Про це повідомив УНІАН провідний аналітик інвестиційної групи «Сократ» Станіслав КАРТАВИХ.

Для порівняння, за інформацією експерта, свопи Росії за цей же період піднялися на 7 б.п. (до 149 б.п.). Водночас, підвищення вартості страховки по проблемних країнах Єврозони пройшло на достатньо високому рівні – 30-40 б.п. Максимальне підвищення зачепило свопи Італії, які досягли рівня 225 б.п.

За інформацією С.КАРТАВИХ, минулий тиждень пройшов нейтрально для українських євробондів на тлі настання різдвяних свят у США і Західній Європі. Активність виявлялася в основному на короткому кінці суверенної кривої. Короткі папери Україна-11 впали на 41 б.п. до 99,8% від номіналуі торгувалися з прибутковістю 4%. Висхідний рух продемонстрував довгий випуск Україна-20, який піднявся на 48 б.п., і прибутковість встановилася на рівні 7,8%. Суверенний сегмент на поточному тижні поповнився ще одним коротким випуском з погашенням в 2011 році. Об`єм випуску склав 500 млн. дол. при ставці купона 6,7%, що знаходиться приблизно на 200 б.п. вище за ринок.

У квазісуверенному сегменті ціни на єврооблігації в основному падали. Короткі папери столиці подешевшали на 75 б.п. до 97,5% від номіналу, тоді як щонайдовший випуск столиці – Київ-15 – подешевшав на 160 б.п. до 89,5%. Прибутковість за цими паперами знаходиться на найвищому рівні в квазісуверенному сегменті – 10,1%. Висхідну динаміку показували папери Укрексімбанку-16, які подорожчали на 250 б.п. при зниженні прибутковості на 13 б.п. до 8,6%.

Корпоративний сегмент переважно нейтрально реагував на цьому тижні. Виняток становили папери Метінвесту-15, які подорожчали на 100 б.п. до 106,4% від номіналу, при спаді прибутковості до рівня 8,5%. Споріднені п`ятирічні папери групи ДТЕК, що також входить в компанію СКМ, подорожчали на 58 б.п. Папери агрохолдингу "Авангард", які в попередні періоди демонстрували низхідний рух, на цьому тижні знизилися трохи і торгувалися на рівні 93,2% при прибутковості 11,9%.

Банківські папери показували змішану динаміку: випуск Укрсіббанку-11 подорожчав на 63 б.п. до 102,3% від номіналу, тоді як папери Приватбанку-16 подешевшали на 29 б.п. В іншому банківський сегмент не проявив себе.