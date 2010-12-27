Мінфін сьогодні продав ОВДП на 600,8 млн. грн. під 10,1% річних

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні (за попередніми даними) розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 600,810 млн. грн. під 10,1% річних.

Термін погашення паперів – 19 грудня 2012 року, термін обігу – 723 дні.

Як повідомлялося, на попередньому аукціоні, який відбувся 16 грудня, Мінфін за ціною 10% річних розмістив ОВДП на 400,108 млн. грн. із терміном обігу 545 днів (термін погашення – 13 червня 2012 року).

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшло 601,1 млн. грн. (із початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВПД для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Всього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогаза України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.