Інвестори занепокоєні борговими проблемами Єврозони - експерти

Інвестори у п`ятницю, 24 грудня, були стурбовані борговими проблемами Єврозони, оскільки вчора стало відомо, що рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Португалії з АА- до А+.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у п`ятницю фондові торги в Японії завершилися зниженням провідних індексів на тлі зміцнення ієни щодо долара, що у свою чергу негативно вплинуло на прибутки експортерів. У зв`язку з Різдвяними святами біржі США і більшість майданчиків Європи були закриті. Торги, що проходили тільки на Лондонській, Паризькій і декількох інших біржах, за підсумками п`ятниці показали змішану динаміку індексів.

Як відзначають аналітики, вітчизняні ринки 24 грудня закрилися зростанням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 2,15%, опинившись на рівні 2406,91 пункту, а індекс ПФТС – на 2,92% до 966,11 пункту. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступили «Укрнафта» (36,5 млн. грн.) і Алчевський меткомбінат (30,1 млн. грн.), а лідерами зростання серед компаній індексного кошика стали Алчевський меткомбінат (+8,77%), Єнакіївський металургійний завод (+5,62%) і Ясинівський КХЗ (+3,7%).

За словами аналітиків, сьогодні важливої макроекономічної статистики як по Європі, так і по США не очікується.