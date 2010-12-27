Попит на долари продовжує перевищувати пропозицію - експерт

Попит на долари США на українському ринку протягом минулого тижня продовжував перевищувати пропозицію.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

За його словами, курс гривні до долара США до середи включно знаходився на рівні 7.97-8.00. У четвер спостерігалося збільшення пропозиції валюти на ринку, що призвело до зниження курсу до кінця тижня до 7.97-7.98. НБУ проводив інтервенції всі дні, окрім п`ятниці. На кожній інтервенції НБУ зменшував спред між покупкою/продажем валюти, що говорить про стабілізацію курсу на даному етапі.

Як вважає С.МІШТА, збільшенню пропозиції валюти на ринку міг сприяти період платежів до бюджету країни, зменшення залишків гривні на рахунках банків у НБУ. Залишки банків на коррахунках в НБУ весь тиждень знижувалися з рівня 21 мільярд гривень у понеділок до рівня 16.8 мільярда гривень у п`ятницю, що також пов`язане з періодом податкових платежів.

За прогнозами експерта, «цього тижня, найімовірніше, ми зможемо побачити деяку стабілізацію на валютному ринку. Це може бути пов`язано як із зменшенням кількості вільної гривні на рахунках банків у НБУ, так і з податковими платежами компаній, а також, безумовно, з передноворічним тижнем і загальним зменшенням активності учасників ринку».