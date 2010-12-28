«Тихий тиждень» на фондових біржах продовжиться до кінця новорічних свят - експерти

«Тихий тиждень» на фондових біржах продовжиться до завершення новорічних свят, і активність на біржах поновиться вже в січні.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, активність на провідних торгових майданчиках минулого тижня була дуже низькою зважаючи на наближення Різдва. Серед інвесторів домінував гарний передсвятковий настрій, що дозволило відновити більш ніж дворічні максимуми індексів. При цьому індекс очікуваної волатильності залишався біля піврічного мінімуму, завершивши тиждень на рівні 16,5%. Індекс DJIA додав за тиждень 0,7% і закрився на відмітці 11 573 пункти, а широкий індекс S&P 500 виріс на 1,0% до 1 257 пунктів.

Як вважають аналітики, основним двигуном ринку залишався передсвятковий позитивний настрій, що сформував традиційне «ралі Санта Клауса». Мізерна статистика минулого тижня була неоднорідною і не могла стати драйвером торгів. Замовлення на товари тривалого користування в листопаді знизилися на 1,3% при очікуваному зниженні на 0,5%. Проте за винятком традиційного волатильної транспортної складової зростання замовлень склало 2,4%.

Доходи домогосподарств в листопаді зросли на 0,3%, перевищивши очікування на 0,1 процентного пункту. Витрати домогосподарств за цей же період зросли на 0,4%, що нижче за очікування на 0,1 пункту. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття станом на 18 грудня склала 420 тис., що в точності відповідає консенсус-прогнозу. Індекс споживчих настроїв від Університету Мічигану також співпав з ринковими очікуваннями, досягнувши 74,5 пункту в грудні. Продажі нових будинків в листопаді склали 290 тис., що на 10 тис. нижче очікуваного значення.

Аналітики відзначають, що рейтингові агентства продовжують поставляти негатив на ринки. Минулого тижня Moody’s поставило рейтинг Португалії на перегляд з можливістю пониження. Водночас, ринки фактично проігнорували дану новину, і можна констатувати, що масовий перегляд оцінок стану європейських країн був вибраний агентствами дуже вдало. У будь-який інший період це могло б призвести до чергової різкої корекції і розпродажів, але зараз не вплинуло на хід торгів.