Інвестори у понеділок орієнтувалися на новини з Китаю - експерти

У зв’язку з відсутністю важливих макроекономічних новин інвестори у понеділок, 27 грудня, орієнтувалися на новини з Китаю, які негативно вплинули на хід торгів.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, минулої суботи Центробанк Китаю підвищив ключові процентні ставки на 0,25% для боротьби з інфляцією. Це вже друге підвищення за останні два місяці.

За інформацією аналітиків, фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону, окрім японських, у понеділок закрилися в червоній зоні. Торги в Європі і США також відкрилися із зниженням провідних індексів.

В огляді зазначають, що вітчизняні ринки у понеділок закрилися із змішаною динамікою. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (35,7 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексної корзини стали Ясинівський КХЗ (+8,33%), «Райффайзен банк Аваль» (+4,32%) і «Укрсоцбанк» (+3,7%). Найбільше падіння було зафіксоване по акціях «Укртелекому» (-1,44%) і Єнакіївського металургійного заводу (-0.84%).

За словами аналітиків, сьогодні очікується наступна статистика по Японії: індекс споживчих цін, дані рівня безробіття, сукупні витрати домогосподарств і з роздрібного продажу. Також в США будуть опубліковані індекс цін на житло в 20 найбільших регіонах та індекс споживчої довіри.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 27 грудня, знизився на 0,53% – до 960,97 пункту. Загальний об`єм торгів склав 259 млн. 604 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,29% – до 2413,98 пункту. Загальний об`єм торгів склав 195 млн. 968 тис. грн., з них на терміновому ринку – 15 млн. 800 тис. грн.