"ЕСУ" офіційно визнали єдиним учасником конкурсу по «Укртелекому»

Конкурсна комісія з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком" на своєму засіданні сьогодні, 28 грудня, одноголосно підтримала запропоновану єдиним учасником конкурсу компанією ТОВ «ЕСУ» Концепцію розвитку ВАТ "Укртелеком". Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

На засіданні конкурсної комісії була також підтверджена згода ТОВ "ЕСУ" на перегляд початкової ціни пакету акцій і проведення його експертної оцінки (обов`язкова процедура у випадку, коли в конкурсі бере участь один учасник). Ціна, яку запропонувало ТОВ "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком", становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що всього на 10 грн. більше за його стартову ціну.

Як відзначили у ФДМ, сьогодні, відповідно до умов конкурсу, конкурсна комісія мала відкрити пропозиції учасників конкурсу.

Нагадаємо, що 6 січня відбудеться конкурс з вибору компанії-оцінювача, яка здійснить експертну оцінку пакету акцій ВАТ "Укртелеком". Після цього ТОВ "ЕСУ буде запропоновано укласти договір купівлі-продажу пакету акцій ВАТ" Укртелеком ".

Як повідомляв УНІАН, компанія "ЕСУ" (ESU), що є дочірнім підприємством австрійського інвестиційно-фінансового консорціуму EPIC, єдина подала заявку на конкурс з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком".

За словами керуючого партнера компанії EPIC Петера ГОЛДШАЙДЕРА (Peter Goldscheider), інвестор готовий піти на серйозні інвестиції у розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому, за його словами, основною метою компанії, як фінансового інвестора, є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 13 жовтня п.р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакету держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.