Азаров: невеликий обсяг надходжень у 2011р. від приватизації - не проблема

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не вважає проблемою, що державним бюджетом на 2011 рік передбачено невеликий об`єм надходжень від приватизації.

Про це він заявив в ефірі Першого національного каналу.

«Для мене ніколи приватизація не була джерелом поповнення доходів бюджету. Ось навіть зараз в найважчий період, коли ми вели переговори з Міжнародним валютним фондом, я орієнтувався на продаж «Укртелекому», я розраховував, що надійде 12 мільярдів», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, незважаючи на те, що ці гроші не надійшли, і «вже ясно», що не надійдуть, це не призвело до затримки всіх необхідних соціальних виплат з держбюджету.

«Вже абсолютно ясно, що рік ми закінчимо нормально, профінансувавши всі соціальні витрати. Значить і наступного року ми, в принципі, обійдемося без цих фіскальних надходжень (від приватизації - УНІАН)», - підкреслив прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні підписав закон про держбюджет на 2011 рік.

Згідно із законом, план доходів від приватизації державного майна установлений на рівні 10 млрд. грн.