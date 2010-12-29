На світових біржах спостерігається млява торгова активність - експерт

На світових фондових біржах спостерігається млява торгова активність у зв`язку з сезоном свят.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, об`єм торгів на NYSE у вівторок, 28 грудня, був на 57% нижчим середнього значення за 30 днів. Найбільший попит мали акції нафтовидобувних компаній на тлі зростання цін на нафту. Вартість золота знов перевищила 1400 доларів за тройську унцію і торгується на максимальних значеннях за 3 тижні.

Як відзначив Д.БЄЛОВ, у вівторок фондові ринки закрилися невеликим зростанням. Європейський індекс DJ Stoxx 600 піднявся на 0,2%, DJIA додав 0,2%, а S&P 500 підвищився на 0,1%.

За словами аналітика, опубліковані в США макроекономічні дані виявилися неоднорідними. Індекс споживчих настроїв, який розраховується Conference Board, в грудні знизився на 1,8 пункту до 52,5 пункту. До того ж це виявилося нижчим за ринкові очікування в 56,4 пункту. Водночас, індекс виробничої активності від Федерального резервного банку Річмонда зріс до 25 пунктів в грудні, перевищивши очікування на 14 пунктів.

Д.БЄЛОВ повідомив, що сьогодні не очікується публікація важливих макроекономічних даних. Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався помірно позитивний.