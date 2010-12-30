Експерти: підтримку ринку акцій надали оптимістичні прогнози щодо зростання економіки США

За відсутності важливих статистичних даних як з Європи, так і зі США, підтримку ринку акцій у середу, 29 грудня, надали оптимістичні прогнози щодо зростання економіки США в 2011 році.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, повідомляють аналітики, сьогодні опублікується ряд важливої статистики по США, яка, згідно з прогнозами, буде досить позитивною. Сьогодні в США вийдуть дані по ринку праці, індекс незавершених угод із продажу будинків, а також про запаси нафти за тиждень.

За інформацією аналітиків, фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в середу закрилися в плюсі через підвищення ціни на нафту і золото. На цьому фоні торгова сесія в Європі і США також проходила в зеленій зоні.

Як відзначають аналітики, в середу українські біржі закрилися з незначним підвищенням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі виріс на 0,29%, опинившись на рівні 2429,74 пункту, а індекс ПФТС - на 0,41% до 970,73 пункту. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (15,3 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексного кошика стали Ясинівський КХЗ (+3,50%), Алчевський меткомбінат (+3,08%) і «Донбаcенерго» (+2,39%), а найбільше падіння було зафіксовано за акціями "Західенерго" (- 1,7%) та «Райффайзен банку Аваль» (-1,48%).