Акції Sadovaya Group подорожчали на дебюті на 16,3%

Акції української вугільної компанії Sadovaya Group в перший день торгів на Варшавській фондовій біржі подорожчали на 16,3% - до 10 злотих за акцію.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, Sadovaya Group стала 401 компанією, акції якої котируються на основному ринку ВФБ і 27 іноземною компанією.

У перші півгодини торгів акції которовалісь в районі 9,60-9,80 злотих за штуку.

Як повідомляв УНІАН, Sadovaya Group визначила ціну акції в ході IPO в 8,6 злотих, що вдвічі менше максимальної ціни, визначеної в проспекті емісії в 17,5 злотих. Інесторам продано 10 770 000 паперів або 25% акцій компанії.