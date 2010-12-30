Світові фондові ринки в середу знову закрилися зростанням - експерт

Світові фондові ринки в середу, 29 грудня, знову закрилися зростанням.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 в середу виріс на 0,3%, американські індекси DJIA і S & P 500 додали по 0,1%. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався нейтральний.

Як вважає аналітик, опублікований сьогодні вранці індекс менеджерів із закупівель у Китаї від HSBC не виправдав ринкових очікувань. У грудні він склав 54,4 пункту, що на 0,9 пункти нижче листопадового значення. Хоча дане значення індексу все ще означає розширення виробництва (вище 50), тим не менше, воно вказує на зниження темпів економічного зростання. Азіатські ринки відреагували на це падінням, у той час як європейські та американські ринки не встигли відіграти дану новину.

За словами Д.БЄЛОВА, сьогодні о 15:30 за київським часом буде опублікована щотижнева статистика по ринку праці в США. Згідно з очікуваннями ринку, кількість заявок на допомогу з безробіття за станом на 25 грудня має знизитися на 5 тис. до 415 тис. О 16:45 буде опублікований індекс менеджерів із закупівель штату Чикаго. У грудні учасники ринку очікують його зниження на 1,5 пункту до 61 пункту. О 17:00 будуть опубліковані дані про операції з продажу будинків, які знаходяться в стадії завершення. У листопаді кількість таких угод повинно зрости на 2% в порівнянні зі зростанням на 10,4% у жовтні.