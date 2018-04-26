Інвестори вірять в американську економіку

В останні дні 2010 року волатильність на світових ринках посилилася. Проте, вони продовжували демонструвати переважно зростання. Причиною невпевненості інвесторів стало чергове «дежа вю» в Єврозоні. Низка країн Євросоюзу, незважаючи на загальні зусилля регіону, знову показали, що їхні проблеми дуже далекі від остаточного вирішення. Але все-таки позитивний тренд світових фондових ринків підтримувала загалом обнадійлива макроекономічна статистика зі США.

Зокрема, більшість світових бірж у п`ятницю, 24 грудня, були закриті у зв`язку з святкуванням католицького Різдва. Як зазначив начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав Стельмах , перед цим весь тиждень рейтингові агентства «тішили» ринки своєю увагою. Moody`s знизило рейтинг Anglo Irish Bank Corp. і Irish Nationwide Building Society до "сміттєвого". Крім того, агентство помістило рейтинг Португалії на перегляд з метою можливого пониження, пояснивши це невизначеністю перспектив економічного зростання після введення заходів жорсткої бюджетної дисципліни.

Експерт додав, що агентство S&P знизило довгостроковий рейтинг Хорватії з "BBB" до BBB-" і підтвердило кредитний рейтинг Франції на рівні "ААА" із стабільним прогнозом. Fitch Ratings понизило довгостроковий рейтинг валютного емітента (IDR) Португалії до "А+" від "АА-", а також короткостроковий рейтинг зарубіжної валюти до "F1" проти "F1+". Крім цього, Fitch Ratings підтвердило рейтинг країнової стелі Португалії на рівні "ААА". Прогнози за довгостроковими IDR негативні. Представники Fitch Ratings заявили, що кредитний рейтинг Греції може бути понижений до неінвестиційного протягом наступних 6 тижнів.

За словами В.Стельмаха, додаткову напругу створила Південна Корея, яка заявила про проведення військових навчань. У відповідь Північна Корея попередила, що "повністю готова почати священну війну".

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «Сократ» підкреслили, що інвестори у п`ятницю були стурбовані борговими проблемами Єврозони, оскільки у переддень стало відомо, що рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Португалії з «АА-» до «А+». Фондові торги в Японії завершилися цього дня зниженням провідних індексів на тлі зміцнення ієни щодо долара, що, у свою чергу, негативно вплинуло на прибутки експортерів. У зв`язку з різдвяними святами біржі США і більшість майданчиків Європи були закриті. Торги, що проходили тільки на Лондонській, Паризькій і декількох інших біржах, за підсумками п`ятниці показали змішану динаміку індексів. Вітчизняні ринки 24 грудня закрилися вражаючим зростанням. Індекс Української біржі зріс на 2,15%, опинившись на рівні 2406,91 пункту, а індекс ПФТС - на 2,92%, до 966,11 пункту.

У понеділок, 27 грудня, гравці ринків цінних паперів переключилися на інформацію з Азіатського регіону. За словами аналітиків ІГ «Сократ», у зв’язку з відсутністю важливих макроекономічних новин інвестори орієнтувалися на новини з Китаю, які негативно вплинули на хід торгів. Напередодні, у суботу, Центробанк Китаю підвищив ключові процентні ставки на 0,25% для боротьби з інфляцією – другий раз за останні два місяці.

За інформацією аналітика компанії Astrum Investment Management Дениса Бєлова , європейський індекс DJ Stoxx 600 у понеділок закрився падінням на 0,8%, DJIA втратив 0,2%, а S&P 500 зріс на 0,1%. Основною новиною, яка стримувала американські фондові ринки від падіння, стала публікація даних по найбільшій страховій компанії США - AIG. Акції компанії зросли на 9,3% після того, як в регулярному фінансовому звіті компанії були відображені кредитні лінії на суму 4,3 млрд. доларів. Ці кредити повинні замістити засоби, надані Федеральним резервом в розпал фінансової кризи. Фактично це означає, що інвестори і фінансові інститути знову повірили в платоспроможність страхової компанії.

Український фондовий ринок у понеділок закрився різнонаправлено. Індекс ПФТС знизився на 0,53% – до 960,97 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,29% – до 2413,98 пункту.

Вівторок виявився таким ж маловиразним днем, як й інші торгові дні перед новорічними вихідними. За словами Д.Бєлова, об`єм торгів на NYSE 28 грудня був на 57% нижче середнього значення за 30 днів. Найбільший попит мали акції нафтовидобувних компаній на тлі зростання цін на нафту. Вартість золота знов перевищила 1400 доларів за тройську унцію і торгувалося на максимальних значеннях за 3 тижні. Опубліковані в США макроекономічні дані виявилися неоднорідними. Індекс споживчих настроїв, що розраховується Conference Board, в грудні знизився на 1,8 пункту до 52,5 пункту. До того ж це виявилося нижчим за ринкові очікування в 56,4 пункту. Водночас, індекс виробничої активності від Федерального резервного банку Річмонда зріс до 25 пунктів в грудні, перевищивши очікування на 14 пунктів.

В середу, 29 грудня, продовжився рух фондових індексів в невизначеному напрямі з схильністю до зростання. На думку аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яни Лаврик , бажання гравців зафіксувати прибуток напередодні тривалих вихідних чинило тиск на вітчизняний фондовий ринок, незважаючи на підвищений інтерес до окремих паперів. У середу торги на українському фондовому ринку проходили в бічному тренді. Індекс Української біржі протягом всієї сесії дрейфував поблизу рівня попереднього закриття. При цьому переважали спекулятивні операції. На тлі відсутності важливої макростатистики з-за кордону гравці відігравали корпоративні новини і чутки.

Я.Лаврик вважає, що зовнішній фон у середу не сприяв активним покупкам. На європейських і російських майданчиках спостерігалася різноспрямована динаміка. З одного боку, на тлі відсутності негативних новин гравці продовжували нарощувати позиції в паперах. З іншого боку, напередодні Нового року інвестори вважали за краще частково зафіксувати прибуток.

Як вважають аналітики ІГ «Сократ», у зв’язку з відсутністю важливих статистичних даних як по Європі, так і по США, підтримку ринку акцій 29 грудня подавали оптимістичні прогнози щодо зростання економіки США в 2011 році. Біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в середу закрилися в плюсі завдяки підвищенню ціни на нафту і золото. На цьому фоні торгова сесія в Європі і США також проходила в зеленій зоні. Вітчизняні ринки в середу закрилися з незначним підвищенням. Індекс Української біржі зріс на 0,29% до 2429,74 пункту, а індекс ПФТС – на 0,41% до 970,73 пункту.

У передостанній день 2010 року волатильність на світових майданчиках посилилася. За інформацією аналітиків ІГ «Сократ», фондові біржі Японії у четвер, 30 грудня, закрилися зниженням на тлі зростання ієни щодо долара до найвищого рівня за останні 7 тижнів, що негативно позначилося на прибутках експортерів. Торги в Америці і Європі проходили із змішаною динамікою індексів, навіть незважаючи на сильну макроекономічну статистику по США. За тиждень, що завершився 25 грудня, кількість заявок на допомогу з безробіття знизилася на 34 тис. до 338 тис., що виявилося кращим за прогнози аналітиків. Індекс ділової активності, що розраховується Асоціацією менеджерів, в грудні зріс до 68.6 пункту проти прогнозу на рівні 61 пункту.

Вітчизняні ринки акцій 30 грудня закрилися різнонаправлено. Індекс ПФТС знизився на 0,12% – до 969,56 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,03% – до 2430,49 пункту.

Остання торгова сесія 2010 року, вкорочена в часі, сюрпризів не принесла. Вітчизняні фондові майданчики за підсумками сесії у п`ятницю, 31 грудня, зросли на півпроцента. Індекс ПФТС піднявся на 0,57% – до 975,08 пункту. Індекс Української біржі підвищився на 0,54% – до 2443,70 пункту.

Загалом, після закінчення року можна констатувати: ситуація на фондових ринках вельми непогана. Тим паче, що світова економіка все ще не «відійшла» від кризи. Судячи з усього, джерелом позитиву як і раніше служитиме економіка США, яка досить швидко відновлюється. Європа ж продовжить постачати негативні новини. І не варто забувати про конфлікт двох Корей...

На думку начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко , «незважаючи на боргові проблеми в Європі, світові фондові майданчики в даний час сильні як ніколи. Крім того, в січні почнеться публікація корпоративної звітності за 2010 рік, яка обіцяє бути непоганою. В усякому разі, зараз немає відчуття, що ринки готові до серйозного зниження, скоріше, якщо воно і відбудеться, то десь у кінці січня».

Як підкреслила аналітик, в грудні український ринок також демонстрував підйом завдяки стійкому зростанню на світових майданчиках і внутрішнім корпоративним новинам. Наприклад, в Податковому кодексі підприємства літакобудівної галузі протягом наступних 10 років звільнені від сплати податку на прибуток. Відповідно, акції «Мотор Січі» в грудні демонстрували стрімке зростання котирувань. Крім того, основний внесок в зростання вітчизняних індексів за місяць внесли акції «Укрнафти», відзначила О.Євдоченко.

Ігор Галичак (УНІАН)