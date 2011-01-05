ФДМУ продав 34% акцій Дарницької ТЕЦ за 30 млн. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував державний пакет акцій ЗАТ «Екостандарт» у розмірі 34,34% за 30,370 млн. грн. двом акціонерам товариства.

Про це сказано в офіційному повідомленні ФДМУ обнародуваному в газеті "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, пакети по 17,17% акцій викупили за однаковою вартістю компанії Introstyle Consult Lіmited (Велика Британія) і Makshell Enterprises Lіmited (Британські Віргінські острови).

Раніше вказаним компаніям належали пакети по 24,4654% акцій ЗАТ.

Номінальна вартість акцій державного пакета, реалізованих акціонерам, становила 28,332 млн. грн.

Довідка УНІАН. Встановлена електрична потужність Дарницької ТЕЦ становить 160 МВт, теплова – 1 228 Гкал/год.

Технологічно ТЕЦ може працювати на природному газі, кам`яному вугіллі і топковому мазуті.

Станція постачає теплову енергію 1036 житловим будинкам Дніпровського і Дарницького районів Києва, а також промисловим підприємствам і бюджетним організаціям.

Крім того, Дарницька ТЕЦ продає вироблювану електроенергію в оптовий ринок.

У червні 2010 р. акціонери вирішили перейменувати компанію в ЗАТ "Екостандарт".

2009 рік "Дартеплоцентраль" закінчила з чистим прибутком 7,588 млн. грн.