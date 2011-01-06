Кабмін затвердив норматив у 30% прибутку на виплату дивідендів товариствами з держкапіталом

Кабінет міністрів України затвердив базовий норматив відрахування частини прибутку, який направляється на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, в розмірі 30%.

Відповідну постанову (№1 від 5 січня 2011 р.) розміщено на сайті уряду.

Документом Фонду державного майна, міністерствам та іншим суб`єктам управління корпоративними правами держави, у разі невиплати господарським товариством дивідендів до 1 липня 2011 р., доручено вжити заходів щодо розірвання контракту з керівником такого господарського товариства.